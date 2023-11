Cinghiali arrivano in riva al mare: l’emergenza continua

Ormai i cinghiali sono arrivati in pianta stabile lungo tutto il litorale della Riviera delle Palme. Nei giorni scorsi una famiglia numerosa è stata fotografata sul lungomare di Grottammare, probabilmente uscita dall’alveo del torrente Tesino, ieri mattina sulla spiaggia di Cupra Marittima erano presenti consistenti tracce del passaggio notturno fin sulla riva del mare. Le orme lasciate dagli ungulati, in diverse zone tra il fosso Acquarossa e lo chalet Gabry, indicano chiaramente che gli animali arrivano dalla fitta vegetazione a monte della statale Adriatica, attraversando i sottopassi della Nazionale e quella della Ferrovia, passando poi per la pista ciclo pedonale. Un fenomeno che sta assumendo contorni preoccupanti, poiché prima o poi le famiglie di cinghiali, con al seguito i loro cuccioli, (quando ci sarà la fase della riproduzione) potrebbero venire a contatto con la popolazione e diventare pericolose. Se da un lato è vero che non si possono fare selezioni nei centri urbani, o comunque in zone frequentate come strade, lungomare e piste ciclabili, qualcosa va fatto nella pulizia dei fossi, torrenti ed aree private lasciate all’abbandono dove i cinghiali trovano riparo.