Cna e Uni.Co, aiuto alle imprese con i progetti

Parola d’ordine "innovazione", fondamentale per la crescita delle aziende marchigiane. E così, mentre nel passaggio tra il 2022 e il 2023 4.384 attività chiudono i battenti, la Cna di Ascoli e il confidi Uni.Co si schierano a fianco delle piccole e medie imprese. Da lunedì 18 dicembre, infatti, le micro, piccole e medie aziende locali potranno presentare progetti che prevedano investimenti innovativi o, in alternativa, la realizzazione di nuove unità produttive. Fino al prossimo 29 febbraio le aziende potranno così richiedere un contributo a fondo perduto variabile dal 10% al 50%. Arrivano poi dalla Regione 28 milioni di euro per le aziende intenzionate a investire in progetti di innovazione che prevedano soluzioni basate sulla ’twin transition’ ( sostenibile e digitale), e l’adozione di adeguate strategie commerciali sul prodotto innovato. Anche in questo con la possibilità di usufruire di un contributo variabile dal 10% al 50% in base alla tipologia di spesa e alla dimensione aziendale. Infine, a partire dall’11 dicembre fino alle ore 16 del 18 dicembre, c’è la possibilità di richiedere un contributo del valore massimo di 5.000 euro, concesso dalla Camera di Commercio delle Marche per tutte le aziende danneggiate dagli eventi metereologici che hanno colpito la nostra regione a fine 2022 e a maggio di quest’anno.