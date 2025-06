Ipovedenti e non vedenti in tandem: "Partecipazione e integrazione"

"Quello di ‘Musei in…bicicletta’ è la prima di una serie di iniziative che la gestione dei Musei Civici di Ascoli Piceno e del Museo del Mare di San Benedetto proporranno nei prossimi mesi" affermano i responsabili delle cooperative Integra e Il Picchio.

"La collaborazione avviata con l’Ufficio del Turismo di Ascoli – ha dichiarato Enrico Calcinaro, Presidente della Fiab-Amici della Bicicletta di Ascoli – è molto importante e proficua per coinvolgere ancor più la Cittadinanza nella cultura e nell’uso della bicicletta come miglior mezzo per fruire dei tesori paesaggistici, storici ed architettonici di cui è così ricco il nostro territorio.

Il programma estivo è molto ricco e il nuovo servizio di ’e-Bike Rental’, avviato dall’Amministrazione con la nostra partecipazione, lo renderà fruibile a tutti, presto anche a disabili. Già l’idea di condividere questa esperienza con ragazzi ipovedenti e non vedenti in tandem è un forte messaggio di partecipazione e integrazione".