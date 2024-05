Compattatore per il riciclo delle bottiglie in plastica

Conad è anche attenzione concreta all’ambiente. Da questo principio cardine professionale e grazie alla sensibilità della famiglia Lamponi che cura la gestione del negozio Conad a Pedaso, è nata l’idea di istallare un compattatore per riciclo di bottiglie in plastica, di cui potrà usufruire l’intera comunità. Il macchinario è stato disposto in piazza Dalla Chiesa (nelle immediate vicinanze del Conad) ed è di ultima generazione, pertanto facilissimo da usare. Il compattatore è stato inaugurato sabato alla presenza del sindaco Vincenzo Berdini, degli amministratori comunali e dellla famiglia Lamponi e oltre ad essere uno strumento fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente, è anche incentivo al risparmio. Il singolo raggiungimento di 200 bottiglie compattate, dà diritto a tre euro di sconto al Conad. "Quando la ditta Coripet ci ha proposto il progetto – dice la famiglia Lamponi – abbiamo accettato e proposto all’Amministrazione l’istallazione del compattatore. Iniziativa altrettanto gradita dal Comune, che come il mondo Conad, conosce l’importanza di azioni concrete a difesa della natura. Siamo convinti – dicono concludendo dalla famiglia Lamponi – che questa unione di forze contribuirà a dare valore al riciclo soprattutto della plastica che sappiamo tutti quanto inquini il nostro mare".

Paola Pieragostini