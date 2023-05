Continuano gli allagamenti nel sottopasso sulla statale Adriatica

Il sottopasso sulla statale Adriatica in zona Ischia-Ascolani ogni volta che piove si allaga e non è utilizzabile per attraversare la strada in sicurezza, anche se poco più a nord vi è un passaggio pedonale. Il Comune ha cancellato tutti i graffiti sulle pareti, l’ha dotato di videosorveglianza, ma quando piove l’acqua si infiltra dal tetto e dalle pareti formando ristagni considerevoli sul versante est da renderlo inagile. In questi due giorni di votazioni, con i seggi nella vicina scuola elementare, sarebbe stato molto utile per consentire l’attraversamento, come hanno fatto notare alcuni residenti che avevano parcheggiato la vettura sul lato ovest della Nazionale. Non solo, ma anche le scale che scendono nel tunnel avrebbero bisogno di una lavata perché incrostate di polvere. Quel sottopasso è anche molto usato dai genitori che accompagnano i figli a scuola, per cui dovrebbe essere sempre efficiente e pulito.