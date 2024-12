Continui blackout in città. Ecco le zone più colpite

Le festività natalizie a San Benedetto sono state segnate da numerosi blackout elettrici che hanno causato disagi in diverse zone della città, coinvolgendo anche aree centrali e ad alta frequentazione. Tra le zone più colpite figurano viale Buozzi e via Pasqualetti, parte dell’area pedonale che collega il centro al lungomare, spesso avvolte nell’oscurità durante i giorni natalizi. Questa situazione ha reso necessario l’intervento urgente dei tecnici preposti, impegnati in lavori di riparazione e sostituzione delle linee danneggiate. Lavori che sono ancora in corso.

Viale Buozzi era già stato teatro di disagi simili a inizio dicembre, quando un guasto tecnico aveva causato un blackout. In quel caso, si trattò di un errore nella riprogrammazione delle centraline dopo un intervento di ripristino. Tuttavia, nei giorni di Natale la situazione è peggiorata, con nuovi guasti segnalati in diverse zone, inclusa ad Ovest di viale De Gasperi. Al buio è rimasta parte di via Toscana e numerose traverse. Il problema sembra essere stato causato da un’improvvisa avaria alla centralina di via Umbria, che ha influito negativamente sull’erogazione di energia. In questo caso si è lavorato al ripristino della situazione tornata alla normalità tra Natale e Santo Stefano. A peggiorare il quadro, molti cittadini hanno lamentato il mancato funzionamento delle luminarie natalizie, che in alcune aree non erano accese alla vigilia di Natale.

Tra le zone colpite figurano piazza Sacconi, nel cuore del Paese Alto, e via XX Settembre, una delle strade più frequentate della città. Va chiarito che le luminarie non sono collegate alla rete della pubblica illuminazione. Ma il disagio ha comunque offuscato l’atmosfera festiva. Il fenomeno dei blackout, già segnalato nelle settimane precedenti, si è esteso anche ad altre aree. Durante i giorni natalizi, disservizi sono stati registrati a Marina di Sotto, mentre nelle settimane precedenti problemi significativi avevano interessato l’area dell’Agraria a Porto d’Ascoli.

La situazione ha messo in evidenza la fragilità della rete elettrica cittadina, rendendo necessari interventi strutturali per evitare che simili disagi si ripetano in futuro. A gestire il servizio, come noto, è la Cpl Concordia. Mentre i lavori di ripristino proseguono, la cittadinanza attende soluzioni definitive per garantire un servizio stabile e sicuro, soprattutto in occasione di periodi festivi, quando il centro e le zone pedonali sono particolarmente frequentate.

Emidio Lattanzi