Cristicchi sul palco con ‘Franciscus’. Si recupera lo spettacolo

Inizialmente programmato a marzo, il nuovo spettacolo di Simone Cristicchi, ‘Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli’ andrà in scena al teatro ‘La Perla’ il 9 maggio (ore 21,15) a chiusura della stagione teatrale promossa da Comune e Amat. Tra riflessioni, domande e canzoni inedite, che portano la firma di Cristicchi e della cantautrice Amara, l’artista indaga e racconta il ‘Santo di tutti’. Al centro dello spettacolo, il labile confine tra follia e santità, tema cardine della vita personale e spirituale di Francesco. Ma anche la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale, l’utopia necessaria di una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con il creato. Tutti temi, quelli che affronta Cristicchi, che nel frastuono della società attuale diventano ancora più urgenti e vividi e lo spettacolo che ne nasce è ad alta intensità emotiva e porta lo spettatore a cercare risposte possibili a domande imponenti sull’attualità del messaggio di Francesco, il folle che parlava agli uccelli e su cosa può dirci la filosofia del ‘ricchissimo’ di Assisi? Rimangono validi i biglietti acquistati per la data rinviata e si va verso il sold out.