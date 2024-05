Cucciolo di capriolo in trappola. Salvato e rimesso in libertà

Capriolo salvato dalla polizia provinciale in sinergia con servizio veterinario Ast, nucleo carabinieri forestale e centro recupero animali selvatici: la bestiola di circa due anni vicino alla stazione di Porto d’Ascoli in via Esino era intrappolato in un terreno incolto recitato dal quale non riusciva più ad uscire. Il cucciolo era stato visto vagare tra la Sentina e la città, una situazione che poneva il piccolo animale in una situazione di pericolo anche per la presenza della linea ferroviaria. La vicenda ha invece avuto un lieto fine grazie alla professionalità degli operatori