Curatore di mostre, amministrativi

Diverse e in più ambiti le opportunità di lavoro nella provincia di Ascoli. Ne proponiamo alcune. Si ricerca un perito elettrotecnico (impiegato tecnico, disegnatore tecnico, addetto agli ordini, coordinatore attività, sopralluoghi in cantiere, emissione preventivi, rapporti con clienti). Requisiti: conoscenza lingua inglese, autocad e settore elettrico, disponibilità a trasferte in ambito nazionale. Si propone contratto a tempo determinato e pieno. Contatti: Mds srl, email: segreteria@mdsap.it. Per ulteriori informazioni o per candidarsi a ricoprire questo incarico è comunque necessario rivolgersi al centro per l’impiego di Ascoli (centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it, 0736/352800). Sempre al centro per l’impiego di Ascoli occorrerà fare riferimento per le altre proposte di lavoro di seguito. Si ricerca anche impiegato amministrativo - back office settore finanziario con diploma di ragioneria o laurea in Economia. Ancora, si ricerca impiegato amministrativo per gestione relazione con artisti internazionali. E’ richiesta la laurea in scienze Politiche /Internazionali. Si ricerca operatore commerciale estero per bollettazione, gestione ordini acquisto e vendita, import, relazioni con i clienti. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese ed esperienza nella mansione. Si propone un contratto a tempo indeterminato part-time (36h). Contatti: Battage global s.r.l., email: amministrazione@gruppobattage.it.

Si ricerca, infine, operatore digital marketing curatore di mostre, vendita diretta e digitale opere d’arte. Titolo di studio preferibile: Accademia belle arti o Economia e commercio. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e dei programmi di grafica. L’accesso a questa posizione di lavoro è tramite Borsa lavoro. L’impiego è ad Ascoli.