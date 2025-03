Dal faro ai cantieri navali: ecco le giornate Fai

Domani e domenica tornano per la 33ª edizione le Giornate Fai di primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Per questa edizione speciale a San Benedetto verranno aperti dai volontari del gruppo sambenedettese due luoghi importantissimi per la nostra cultura marinara. I luoghi aperti grazie all’impegno dei volontari Fai, e che verranno raccontati dagli ‘apprendisti ciceroni’ sono spesso insoliti e normalmente inaccessibili, oppure poco conosciuti e valorizzati.

Per il comune rivierasco saranno due giorni di festa nei quali sarà possibile visitare due luoghi fondamentali della sua area portuale: il faro, grazie all’accordo con lo Stato Maggiore della Difesa e Marifari Venezia, e i cantieri navali, in accordo con l’Autorità portuale del mare Adriatico centrale e la Capitaneria di porto, e in collaborazione con la Cna Nautica Ascoli Piceno, i proprietari dei cantieri, la Lega Navale Italiana di San Benedetto e il Cogepa (Consorzio della piccola pesca artigianale).

Le visite saranno possibili dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, sia sabato 22 marzo che domenica 23 marzo, con i seguenti punti obbligatori di accesso: per il faro presso il cancello di ingresso in viale Marinai d’Italia, e per i cantieri navali presso le casette di legno del villaggio della piccola pesca, in via Pasqualini. L’apertura del faro sarà organizzata in gruppi di dimensione limitata, in osservanza alle misure di sicurezza, con partenze ogni 30 minuti. Si farà tappa presso la banchina della Lega Navale Italiana, dove verrà esposta la lancetta ‘Tastutina’. Infine si farà visita ai cantieri navali Ascolani, Ondamarina, Fortek (sabato), Navaltecnica e Sea (domenica).

