Dal video mapping all’omaggio a Vanoni: le feste a Offida

Il comune di Offida ha presentato ieri un calendario di eventi, che grazie alla sinergia tra associazioni, Pro Loco, volontari e sponsor locali offrirà un programma variegato e inclusivo, capace di unire la comunità in un clima di festa e di condivisione. Il calendario è pensato per coinvolgere tutti. L’appuntamento è per l’8 dicembre, alle 19 per dar via alla festa. "Il filo conduttore di quest’anno – ha commentato l’assessore alla cultura Marica Cataldi – è il valore culturale di ogni evento". "Accenderemo il Natale con un nuovo allestimento natalizio – anticipa l’assessore al turismo Isabella Bosano – l’illuminazione di quest’anno sarà arricchita dal verde e da elementi dedicati ai più piccoli. Poi ci sarà la grande novità del video mapping Light Show che andrà avanti ogni sera, dall’8 dicembre fino al 6 gennaio, alle 17.30, 18.30, 19.30 e 22.30: le storie proiettate animeranno Piazza del Popolo grazie a luci e suoni, in uno spettacolo coinvolgente e unico". Per i più piccoli ci saranno tanti appuntamenti in Piazza del Popolo come: ‘La Cornamusa Magica’, il 14 dicembre, alle 18, con Babbo Natale e il 6 gennaio alle 16 con le Befane che porteranno doni, dolci e un pizzico di carbone a tuti. La musica sarà al centro delle festività offidana nello splendido teatro Serpente Aureo con appuntamenti consolidati nel tempo; come il Concerto di Natale (25 dicembre 11.30) con le melodie classiche natalizie e il concerto The Voices of Victory ( il 26 dicembre 17.30). "Anche quest’anno – prosegue l’assessore Bosano - si rinnova l’appuntamento con il Gospel".

C’è grande attesa anche per la stagione teatrale che propone spettacoli di grande qualità per ogni gusto: il 13 dicembre, sempre al teatro Serpente Aureo, si terrà lo spettacolo ‘Quell’appuntamento senza fine di Gino e Ornella’, un omaggio ai 90 anni di Gino Paoli e Ornella Vanoni. Dal 15 dicembre, spazio alla fantasia il Colibrì Festival. Dal 27 al 29 dicembre si terra ‘Marche International Volley Cup’. La convivialità trova il suo apice il 31 dicembre con il Gran Capodanno, una cena speciale nell’Enoteca regionale, dalle 20.

Maria Grazia Lappa