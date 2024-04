Desenzano avanti tutta. Castellanzese in crisi

DESENZANO (Brescia)

Desenzano avanti tutta. I gardesani superano la Casatese nella 35° giornata del girone B per 2-0, ottengono la sesta vittoria di fila e, quarti con 65 punti, fanno un pensierino alla vetta occupata con tre lunghezze in più da Piacenza e Caldiero Terme. Davanti a loro, però, vi è anche la Pro Palazzolo grazie al 2-0 con cui ha liquidato la Virtus Ciserano Bergamo riscattando lo stop contro la Casatese. Viaggiano in tandem al quinto posto Varesina e Arconatese: la prima ha pareggiato in rincorsa per 1-1 sul campo del pericolante Legnano, la seconda in casa contro la Folgore Caratese. Il Brusaporto continua a sognare i playoff superando per 1-0 il Ponte San Pietro nel derby bergamasco. Nella parte bassa della graduatoria il Caravaggio coglie tre punti preziosi in ottica sicurezza contro la Tritium terzultima. Notte fonda anche per il Crema che, al Voltini, subisce uno 0-1 dalla Real Calepina e resta penultimo in classifica. La Castellanzese crolla per 2-1 nella tana dal Caldiero Terme e resta quintultima in zona playout. I neroverdi hanno peraltro messo fuori rosa Gabriele Vavassori, difensore ex Novara, Pro Vercelli e Arconatese acquistato a giugno 2023. Il giocatore, come rende noto la società, "si allenerà con la juniores rispettando tutti gli accordi presi".Cristiano Comelli