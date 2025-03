"Diecimila volte grazie". La Samb vede il traguardo

"Quello che ho provato ieri resterà per sempre impresso nel mio cuore.. Un’ emozione ed un calore che solo questa città sa dare… Per sempre fiero!! Diecimila volte grazie". Queste le parole scritte da Nazzareno Battista sul suo profilo Instagram cui si aggiungono quelle di Leonardo Pezzola: "Dieci mila volte grazie a tutti i presenti che ci hanno supportato con il calore e la passione che appartiene solo a San Benedetto". Frasi che sottolineano ancora una volta il legame profondo che oggi unisce la Samb alla città. 10.034 spettatori, compresi i 1.300 di Chieti ed una folta rappresentanza di tifosi della Roma e del Bayern Monaco a testimoniare l’amicizia che li lega ai colleghi rossoblù. Battuto ogni record di presenze per quanto riguarda la Serie D 2024-2025. Il grande cuore della tifoseria sambenedettese ha trascinato Eusepi e compagni al successo. I rossoblù hanno ripagato il pubblico con una prestazione di spessore. Sempre padroni del campo ma con poche occasioni da rete nel primo tempo, con Mercorelli bravo a disinnescare un sinistro di Kerjota proprio allo scadere. Poi ecco il tacco di Eusepi e il raddoppio del numero sette rossoblù. Una partita sempre in pieno controllo da parte della Samb con il Chieti che non si è mai reso pericoloso in avanti. Orsini, infatti, praticamente non è stato mai impegnato. Una vittoria importante contro la quarta in classifica che fino a domenica scorsa non aveva mai perso in trasferta e che va a confermare la ritrovata verve tecnica ed agonistica che i rossoblù sembravano avere smarrito nel mese di febbraio. Eusepi e compagni continuano a mantenere nove punti di vantaggio sul Teramo quando mancano solo sei giornate al termine del campionato. La Serie C si avvicina a grandi passi, ma l’attenzione deve restare sempre alta.

A partire dalla trasferta di domenica prossima a Senigallia. La Samb potrà essere seguita al Banchelli dalla sua tifoseria. Con ogni probabilità da domani verranno messi in vendita gli ottocento tagliandi che la società vigorina metterà a disposizione dei supporters rivieraschi. Questo pomeriggio i rossoblù riprenderanno ad allenarsi al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Palladini potrà contare anche su Gennari che ha scontato il turno di squalifica.

Benedetto Marinangeli