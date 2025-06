Incidente mortale in via Erasmo Mari. Il 42enne chiede di patteggiare

Ha chiesto di patteggiare ad una pena di un anno e 4 mesi di reclusione un 42enne ascolano accusato di aver causato un incidente stradale avvenuto ad Ascoli il 29 luglio del 2023 quando rimase gravemente ferito Vincenzo Bellini, anziano ascolano deceduto un mese dopo, il 27 agosto, a seguito dell’accaduto. Alla richiesta della difesa ha dato parere favorevole la pubblica accusa; la sentenza è attesa a fine giugno.

Il sinistro stradale avvenne in via Erasmo Mari intorno alle 19 quando l’imputato, all’altezza dell’incrocio con via Recanati (zona Liceo Scientifico), non si è avveduto del fatto che un pedone stesse attraversando la strada e lo ha reso in pieno scaraventandolo a terra. I traumi a distanza di un mese hanno portato alla morte del pedone.

La Procura ha contestato all’imputato, difeso dall’avvocato Bruno Massicci il fatto che l’incidente è avvenuto in un rettilineo e pianeggiante, con una visibilità buona, giacché era ancora giorno. Nel processo erano parte civile la sorella e la nipote della vittima, assistite dall’avvocata Rita Occhiochiuso.

p. erc.