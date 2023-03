Digitale e innovazione tecnologica, 360mila euro di fondi

Oltre 360.000 euro di fondi nei cassetti del comune di Grottammare da investire in otto progetti di digitalizzazione e innovazione tecnologica. Il tesoretto arriva dalle misure del Pnrr, destinate agli investimenti per trasformare e innovare la pubblica amministrazione in chiave digitale. Sicurezza dei dati, aumento dei servizi in app, più comunicazione e semplificazione degli adempimenti per i cittadini. I contenuti dei progetti, studiati dal responsabile della transizione digitale Igor Vita con il supporto del personale del servizio Ced, hanno permesso all’ente di coprire tutto il ventaglio delle misure finanziabili ai Comuni. "Adozione piattaforma PagoPA", ottenuti 48.849 euro, da utilizzare per la migrazione e l’attivazione dei servizi di incasso sulla piattaforma PagoPA; "Abilitazione al cloud per le PA locali", ottenute 91.390 euro, per modernizzare e rendere più sicuri i centri di elaborazione dati; "Adozione app IO", ottenuti 4.802 euro, per aumentare i servizi presenti sulla App nazionale della pubblica amministrazione; "Piattaforma notifiche digitali", ottenuti 32.589 euro, da investire nell’invio delle notifiche comunali per violazioni del Codice della Strada e riscossione tributi; Esperienza del cittadino nei servizi pubblici, ottenuti 155.234 euro, da destinare al miglioramento del portale web istituzionale e delle piattaforme on line; Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – Spid e Cie, ottenuti 14.000 euro; piattaforma digitale nazionale dati-Pdnd, ottenuti 20.344 euro.