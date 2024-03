Disegnatori tessili con borsa di ricerca

Nella provincia di Ascoli si ricercano disegnatori tessili, da inserire in organico tramite Borsa di ricerca. Le figure richieste saranno impiegate presso l’ufficio tecnico per progettazione grafica e impiantistica tecnica di accessori per abbigliamento e lavorazioni su pellami e tessuti per borse, scarpe e abbigliamento, presso l’ufficio commerciale dove si ricerca un profilo da affiancare in ufficio commerciale per settore moda lusso e arrivare a ricoprire il ruolo di co-responsabile commerciale e infine presso la gestione marketing e social e gestione reti. Per ulteriori informazioni o per candidarsi a ricoprire uno di questi incarichi è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto. E’ possibile inviare una email a centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it o contattare il numero telefonico 0735/655600.