Donna travolta da un’auto

Grave incidente stradale nel centro di San Benedetto, dove una donna di 58 anni, d’origini straniere, ma residente in città, è stata travolta da un’auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 19 in via Piemonte incrocio con via Monte Monte San Michele, quasi di fronte all’omonimo pub. Considerate le condizioni della paziente, è stato deciso il trasporto al trauma center di Ancona. La dinamica dell’accaduto è in corso d’accertamento da parte della pattuglia della polizia locale intervenuta anche per regolare la viabilità. La carreggiata è stata chiusa al transito per consentire le operazioni di soccorso eseguite dall’equipaggio della potes con infermiere dell’emergenza ed autista soccorritore, poiché il medico era impegnato in un altro intervento. Sono eventi che capitano avendo la potes un solo medico a disposizione per turno. La centrale operativa del 118, però, ha subito disposto l’invio dell’elicottero che ha eseguito il rendez vous con l’ambulanza nella piazzola di via Sgattoni. Si è trattato di un soccorso molto rapido. La donna, in codice rosso, è stata stabilizzata dall’equipaggio della potes e poi subito portata nel punto di atterraggio di "Icaro" dov’è stata presa in consegna dal medico rianimatore che opera sul velivolo.