Dopo Ascoli anche San Benedetto pensa di stralciare i piccoli debiti: "Così aiutiamo i nostri cittadini"

Debiti residui pari o inferiori a 1.000 euro, anche San Benedetto valuta di stralciare le multe. L’annullamento parziale, che riguarderebbe le sanzioni e gli interessi relativi alle violazioni al codice della strada dal 2000 al 2015, è stato annunciato alcuni giorni fa dal vertice comunale di Ascoli e ora potrebbe essere adottato anche in riviera. "Sappiamo che Ascoli ha già deciso di adottare questa iniziativa – spiega il sindaco Antonio Spazzafumo – noi pensiamo di fare altrettanto, ci stavamo giusto ragionando alcuni giorni fa. Dubito che questa misura possa essere adottata con il prossimo bilancio, che andrà in giunta ad inizio settimana e che dovrebbe essere approvato entro la fine del mese. Però ci impegniamo a fare il possibile perché lo stralcio delle multe venga messo in concreto anche nel nostro comune: la riteniamo un’azione giusta, che va incontro alla cittadinanza, oberata da costi e aumenti esorbitanti". Aumenti che anche il comune dovrà affrontare: "nel prossimo bilancio dovremo ascrivere aggravi importanti – continua il primo cittadino – ai quali non sarà facile fare fronte. Per questo motivo dovremo aspettare ancora prima di approvare lo stralcio, molto probabilmente lo faremo nei prossimi mesi". Il previsionale che verrà discusso e votato nel corso delle prossime settimane raggiungerà i 62 milioni: al suo interno saranno inserite importanti novità sia sotto il profilo tributario, come l’adeguamento delle tariffe relative alla sosta, sia per quanto riguarda i lavori pubblici. Su tutti, l’odissea dell’ex stadio Ballarin, di cui presto verrà approvato il progetto definitivo-esecutivo: ma di questo, al momento, potrà essere realizzata solo una parte, visti gli ingenti costi che esso comporta.

g.d.m.