Edoardo Vanni tricolore ai master di Boccette

Un ascolano sul tetto d’Italia. Si tratta del 36enne Edoardo Vanni, che nello scorso weekend ha conquistato il titolo italiano Master Boccette 2025, al suo primo anno nella massima categoria. Una prestazione straordinaria quella di Vanni, che in finale a Fermo ha superato con un netto 3 a 0 il forlivese Iuri Minoccheri, già campione italiano Master nel 1997, 1998, 2007, 2015 e 2023. I parziali del match: 51-25, 51-36, 59-45. In semifinale, Vanni ha avuto la meglio su Simone Rinaldi di Macerata per 2 set a 1 (39-50, 53-44, 56-38), per poi stravincere il match conclusivo.

‘Gioco a boccette da ormai quindici anni – racconta Vanni -. Iniziai al circolo Max, che ora ha chiuso, e ho portato avanti nel tempo questa mia passione. Tra l’altro, ho fondato anche una mia associazione sportiva, l’Asd Boccette Ascoli Piceno, che vanta tutti giocatori ascolani e che partecipa al campionato regionale di A1, ovvero la massima serie. Questo è il mio quarto titolo italiano, considerando anche le altre categorie, ma è quello più prestigioso".