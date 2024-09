Elio Core:: "Intervenite in via Corridoni"

Viabilità a Porto d’Ascoli, i residenti chiedono modifiche. È con una lettera inviata al comando dei vigili urbani, all’ufficio viabilità e al vicesindaco Tonino Capriotti, che Elio Core ha chiesto cambiamenti in una delle strade che ne avrebbe più bisogno. "A seguito della riunione posta in essere dal comitato di quartiere – scrive il presidente dell’associazione – su richiesta di diversi cittadini di via Corridoni, in data 12 settembre, avvenuta alle 21 alla presenza del vicesindaco dottor Antonio Capriotti, dopo ampio ed approfondito dibattito nel quale è stato rilevato dalla maggioranza dei presenti la pericolosità del doppio senso di circolazione, il comitato di quartiere, preso atto delle decisioni, propone all’amministrazione comunale l’istituzione del senso unico di circolazione in via Corridoni in direzione sud nord". La richiesta, insomma, è stata ufficializzata e ora il comune valuterà se approvarla oppure rivedersi con i cittadini per discuterla. Da sempre il comitato Porto d’Ascoli cerca di puntare sulla modifica della viabilità per rivitalizzare il quartiere, un tempo perno delle attività presenti nella zona sud di San Benedetto. Lo stesso Core, in più di un’occasione, ha fatto notare come il numero di abitanti a Porto d’Ascoli sia cresciuto negli ultimi anni, e come la zona rappresenti di fatto la porta sud della città: è per questo, ad esempio, che occorrerebbe rifare il sottopasso di via del Mare, considerato non adeguato alle esigenze del traffico contemporaneo. Sull’argomento, Core ha anche scritto una lettera al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.