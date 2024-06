Eroi quotidiani premiati dal Colle

Il 78esimo anniversario della Repubblica è stato festeggiato ieri con cerimonie svoltesi in particolare ad Ascoli, San Benedetto e Fermo. Nel capoluogo piceno, l’inno nazionale intonato da Ilaria Roscioli, accompagnata dalla fanfara, ha dato il via. Poi consegnate le onorificenze al Merito in prefettura ai nuovi cavalieri del Piceno: Peppino Amurri, David Bastiani, Roberto Bizzoco, Domenico De Angelis, Marco Filipponi, Claudio Ivaldi, Paola Lamberti, Antonello Maraldo, Giovanni Minonne, Maria Patrizia Olori, Monja Paci, Tiziana Principi, Giacinto Ottaviani. A San Benedetto, il pm di Teramo Ettore Picardi ha parlato di ’Repubblica e democrazia, storia ed attualità’.

A Fermo la lettura del messaggio del presidente Mattarella, la corona di alloro in piazza, prima di spostarsi in Prefettura dove la pioggia improvvisa ha costretto a ridimensionare i festeggiamenti. Quindi i premiati al merito della Repubblica: iIl primo insignito è della Guardia di Finanza, Giovanni Calò, particolarmente attento sul fronte della lotta alla contraffazione e alle scommesse clandestine. Poi il sottotenente dei carabinieri Amato Cortellesi, il comandante provinciale Troiani, il luogotenente dell’arma, oggi in pensione, Michele Losito: di lui si ricorda l’intervento attento e capace nel corso dell’emergenza nel fermano per l’esplosione di una fabbrica di fuochi d’artificio. Lavora oggi al Mef il capitano di fregata Marco Mancini, mentre è di casa in prefettura il vice sovrintendente della polizia Giorgio Maroglio. Gioia Renzi, direttrice sanitaria della struttura riabilitativa lungo la Valdaso, coraggiosa e impavida eroina del tempo del Covid e della vita di tutti i giorni: "Lei non abbandona mai nessuno", racconta con emozione il marito. Infine, l’onorificenza a Monica Vaccaro, da pochi mesi a Fermo come Capo di Gabinetto si è fatta già apprezzare per la sua competenza e per un’umanità fuori dal comune.