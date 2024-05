Esposizione cinofila da applausi. Concorrenti anche dall’estero

Grande successo per la nona edizione dell’esposizione nazionale cinofila organizzata dal gruppo cinofilo di Ascoli. A parlare è il presidente Luigi Cataldi. "Quest’anno l’evento si è tenuto negli spazi della ditta Osi srl a Campolungo – dichiara – , non nascondono la grande soddisfazione per la perfetta riuscita dell’evento, ogni cosa è andata come doveva. Le esposizioni canine sono un momento molto importante, non solo perché divertono tutti e consentono di ammirare la bellezza dei nostri amici a quattro zampe, ma è una splendida vetrina per il territorio. Hanno partecipato cani provenienti da tutta Italia e dall’Estero, che sono stati accompagnati dai loro proprietari e dalle loro famiglie. Persone che sono arrivate nel Piceno e che hanno potuto ammirare la splendida città di Ascoli e i suoi territori. Sono stati iscritti 330 cani di diverse razze tutelate dal club. Tante le persone intervenute e anche le autorità, ringrazio tutti, il vice sindaco Giovanni Silvestri, mentre nel primo pomeriggio siamo stati raggiunti anche del senatore Guido Castelli".

Durante la manifestazione i giudici hanno valutato le caratteristiche morfo-funzionali dei cani in gara, in base allo standard di razza.

Una bella occasione per stare in compagnia, una vera e propria festa dove tutti si sono diverti un mondo insieme ai propri amici a quattro zampe.

