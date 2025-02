Esulta Silva: "Un premio per i miei ragazzi". Deluso Seccardini: "Male la direzione di gara"

Gongola mister Massimo Silva a fine match. La vittoria nel suo Notaresco ultimo in classifica è una vera boccata d’ossigeno: "Tre punti che sono un premio per i miei ragazzi che non vincevano da tantissimo tempo. Per battere questo Atletico Ascoli serviva disputare la gara perfetta a livello difensivo e siamo stati bravi anche a capitalizzare le occasioni avute". Mastica amaro invece Mister Seccardini: "Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma anche stavolta siamo stati puniti dagli episodi non sono per nulla convinto della posizione di fuorigioco sui due gol annullati, ma in generale la direzione di gara non mi è piaciuta. Buono il debutto del neo acquisto Coquin".