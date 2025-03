Eusepi spinge la Samb:: "Abbiamo un obiettivo"

Umberto Eusepi insieme a Federico Moretti e Michael D’Eramo è uno dei grandi ex Ancona in casa Samb. Il capitano rossoblù con i biancorossi ha esordito in B proprio al Del Conero realizzando il gol vittoria sull’Empoli. Domani torna da avversario in un derby molto sentito da entrambe le tifoserie. "Si tratta di una gara difficile -dice ai microfoni di Tvrs- ma allo stesso tempo importante. Conosciamo la forza dell’Ancona, anzi la formazione dorica è quella che mi ha maggiormente impressionato nel girone di andata. Da parte nostra ce la metteremo tutta per disputare una grande partita e per portare a casa un altro risultato positivo. Il nostro obiettivo è quello di disputare due match importanti prima della sosta. La prima è andata bene con l’Isernia e vogliamo ripeterci anche domenica". Arrivare alla sosta sulle ali dell’entusiasmo potrebbe significare molto per la Samb. "E’ da luglio -spiega capitan Eusepi- che spingiamo sempre forte sull’acceleratore. Certo lo stop del campionato ci permetterà di scaricare la tensione accumulata, ma sappiamo anche che subito dopo avremo una gara molto importante con il Chieti. Da Ancona in poi, però, tutte le partite sono importanti. Il nostro obiettivo è quello di fare risultato domenica dopo domenica anche perché facendo così mancheranno sempre meno partite al termine del campionato".

Sul vantaggio di dieci punti su L’Aquila e Chieti, Eusepi la pensa così. "Siamo intelligenti e capiamo il momento che stiamo vivendo. Vogliamo conquistare più punti possibile nelle prossime quattro, cinque partite. Ogni domenica sarà una battaglia. Tutti incontri difficili contro formazioni che debbono salvarsi. Ma sarà così anche per chi ci insegue. Dobbiamo essere lucidi, capire i momenti e lanciare il cuore oltre l’ostacolo perché -conclude Eusepi- abbiamo un obiettivo troppo importante da raggiungere". Questa mattina classica seduta di rifinitura al Ciarrocchi. Gli ultras della Curva Nord saranno presenti con bandiere e tamburi incitare i rossoblù in vista del derby con l’Ancona. Stefano Raineri di Como dirigerà il derby di Ancona (fischio d’inizio ore 15). Il fischietto lariano arbitrò la gara dei rossoblù a Chieti del novembre 2023. Match ricco di polemiche e su cui indagò anche la Procura federale.

Benedetto Marinangeli