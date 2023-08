Fedex Monteprandone, sottoscritto l’accordo di secondo livello

La Cgil ha sottoscritto un importante accordo di secondo livello con l’azienda Sic Europe di Roma, titolare dell’appalto Fedex presso la filiale di Monteprandone. L’accordo, che riguarda tutto il personale tra addetti al trasporto e movimentazione merci, comporterà un aumento medio mensile a regime di circa 110 euro netti pro capite. Nello specifico l’accordo prevede un aumento graduale della trasferta per Driver fino al raggiungimento di un importo di euro 23. Per autisti mezzi pesanti la trasferta arriverà a circa 30 euro al giorno. Per il personale viaggiante tutto verrà riconosciuta l’indennità di maneggio denaro come da previsioni contrattuali. Per gli handlers aumento ad 8 euro sia dell’indennità disagio sia del buono pasto telematico.