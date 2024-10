Fermana al test Vigor:: "Vogliamo crescere"

E’ il quarto derby stagionale per la Fermana, il secondo al Bruno Recchioni in questa stagione, dove arriva oggi alle 15 una Vigor Senigallia seconda della classe c on il dente avvelenato per quanto è accaduto domenica scorsa con il Chieti, tanto da presentare ricorso per errore tecnico anche se le possibilità che venga accolto sono praticamente nulle. Squadra solida la Vigor di Aldo Clementi che domenica ha ritrovato anche il bomber e capitano Pesaresi con una doppietta da subentrato nel 4-3-1-2 (o 4-3-3 a seconda della posizione di Gabbianelli) che il tecnico senigagliese ha disegnato addosso ai suoi ragazzi. Fermana però chiamata a non fare troppi calcoli, nonostante l’assenza del 2006 titolare Mavrommatis: al suo posto nel consueto 4-3-3 ci sarà Granatelli, che ha rotto il ghiaccio con la categoria nel match con l’Isernia, in panchina prima convocazione per il pari età Ameyaw, non convocato invece Pinzi. Per la Fermana necessario tornare al gol che manca in totale da 240 minuti (rigore di Bianchimano all’Atletico Ascoli) ma che al Recchioni quest’anno non c’è mai stato. Mister Dario Bolzan ha preparato con attenzione la gara, consapevole delle difficoltà che ci potranno essere: "Affrontiamo una squadra molto attrezzata, che ha l’ambizione e la consapevolezza di vincere il campionato: questo ci fa capire come siano attrezzati tecnicamente e mentalmente. Abbiamo avuto una settimana di buon lavoro ma anche pesante, essendo reduci da due sconfitte arrivate in modo particolare e frutto di episodi. Siamo consapevoli che più passano le partite più conosciamo pregi e difetti della squadra, stiamo cercando di recuperare il tempo che non abbiamo avuto in estate, lavorando forte per accelerare il percorso di crescita. Chiaramente è una strada da fare tutti insieme, squadra, staff, società e tutta la città di Fermo".

Probabile Formazione Fermana (4-3-3): 1 Di Stasio; 2 Marucci, 4 Tafa, 33 Karkalis, 14 Casucci; 27 Granatelli, 5 Romizi, 18 Fontana; 7 Ferretti, 9 Bianchimano, 11 Sardo A disposizione 12 Perri, 3 Cocino, 6 Bonugli, 8 Bartoli, 10 Palumbo, 13 Diouane, 15 Valsecchi, 20 Leonardi, 21 Palmucci, 24 Polanco, 25 Ameyaw, 30 Lomangino All. Bolzan

Roberto Cruciani