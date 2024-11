Festa Laboratorio Minimo Teatro:: "Tanti appuntamenti per i 35 anni"

Trentacinque anni sul palcoscenico. E’ davvero un bel compleanno quello che si appresta a festeggiare il Laboratorio Minimo Teatro. Un nuovo direttivo, tante iniziative e soprattutto tanta voglia di coinvolgere i giovani della città. "Il traguardo più bello è sicuramente quello di vedere i nostri figli, oggi, fare teatro. Era quanto di meglio potessimo auspicare 35 anni fa, quando abbiamo iniziato". Il Presidente Mario Gricinella è davvero soddisfatto e con una conferenza alla Bottega del Terzo Settore ha presentato il nuovo direttivo e le prossime iniziative. "Un compleanno importante – ha sottolineato il presidente – che abbiamo festeggiato tra noi sabato scorso ricordando lo storico gruppo nato nel 1989 nel teatrino della parrocchia di Santa Maria Goretti, a Piazza Immacolata su input di padre Pietro Guerrieri. Nessuno, forse, all’epoca avrebbe scommesso su una longevità artistica così pronunciata visto che la prima recita portata in scena fu ’Uomo e Galantuomo’ su regia di Tonino Simonetti. In questi anni si sono alternati centinaia di ragazzi, decine di spettacoli, saggi, eventi e corsi, sempre con il timone direzionato verso un teatro capace di dare molto dal punto di vista scenico, ma altrettanto impegnato a trasmettere principi oggi divenuti rari: aggregazione, coesione, libertà di esprimersi e sentirsi vivi, rispetto. Oggi siamo 120 associati e c’è ancora voglia di impegnarsi e di mettersi a disposizione. Il nuovo direttivo vede Eleonora Balestra quale vice Presidente, Sarina Andreani è la tesoriera, la segretaria è Arianna Comini, Andrea Marinucci è il direttore tecnico, Giovani Filipponi, Eros Zambrini, Stefano Traini e Daniele Di Dionisio sono i consiglieri".

Emozionata Eleonora Balestra che ha iniziato da giovanissima con i tanti corsi del ‘Lab’ ed ora è entrata nel direttivo: "Il primo appuntamento è andato in scena già nei giorni scorsi al Cinema Odeon – ha ammesso – all’interno dell’evento ‘Amore senza lividi’ nella Giornata contro la Violenza sulle Donne. Si tratta di un cortometraggio girato da Marco Fausti dal titolo ‘Lasciami solo tornare a casa’ che verrà poi proiettato anche domani alle 18 nella nostra sede nell’ex chiesa di San Pietro in Castello. L’11 e il 12 dicembre ci sarà poi la ‘Cena con Delitto’ al ristorante Zeneat, mentre il 27 e 28 dicembre sempre a San Pietro in Castello è in programma una ‘Mostra Teatrale Artistica’, in collaborazione con la scuola ‘Danzarte’. Il 5 gennaio – ha concluso la vice presidente Eleonora Balestra – tornerà poi una nostra nuova produzione teatrale dal titolo ‘Trappola mortale’ con regia di Marco Santamaria e la presenza di Gianni Filipponi, una delle colonne portanti del Laboratorio Minimo Teatro, nel cast assieme al presidente Mario Gricinella".

Valerio Rosa