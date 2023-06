Festival dell’Appennino ’In equilibrio sul sisma’

Secondo appuntamento con il Festival dell’Appennino, domenica, nel cuore dei Monti Sibillini, con ‘In equilibrio sul sisma’. Il raduno dei partecipanti è alle 8.45 a Capodacqua di Arquata per percorrere l’anello lungo 6,2 chilomeetri. Al rientro dall’escursione per chi vuole è possibile pranzare nel punto ristoro organizzato dalla comunità del luogo. Nel primo pomeriggio, con gli occhi al cielo e il fiato sospeso, si potrà assistere alla performance artistica di ‘Filoarmonica’: Davide Spaccasassi slakliner e artista poliedrico ha iniziato nel 2015 per passione per poi esibirsi dal 2018 ad alta quota. Proporrà una performance artistica di funambolismo moderno a corpo libero. Proseguirà lo spettacolo della Mistrafunky street band. La partecipazione all’evento è gratuita, ma per questa data è consigliata la prenotazione al fine di garantirsi la migliore fruizione dell’evento, andando sul sito del Festival dell’Appennino.

Il festival è finanziato dal Bim Tronto, Mete Picene ed è realizzato con la collaborazione artistica dall’associazione culturale ‘Appennino Up’, di ‘Comete impresa sociale’ per la promozione delle attività accessibili, con il patrocinio e sostegno della Regione Marche, della Provincia e dell’ente Parco dei Monti Sibillini, in sinergia con i dieci Comuni, partner dell’evento, che sono Acquasanta, Arquata, Castignano, Comunanza, Force, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta. Tutte le informazioni riguardanti il calendario degli appuntamenti sono reperibili sul sito www.festivaldellappennino.it.

l. c.