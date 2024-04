Festival dell’illustrazione turistica. A Grottammare ’Il mondo disegnato’

Nel centro sociale Ischia è stato presentato il Festival dell’illustrazione turistica e del patrimonio culturale ’Il mondo disegnato’ che si terrà dal 16 al 19 maggio a Grottammare. Cittadini e turisti avranno la possibilità di vedere a Grottammare opere di Blu, muralista noto in tutto il mondo e che ha dipinto il murales del centro anziani, di Francesca Ghermandi, Ale Giorgini, Alessio Spataro con la direzione artistica di Maicol&Mirco e la curatela scientifica di Nazzareno Cicchi. Dopo una visita in gran segreto, a febbraio, gli artisti hanno restituito una versione fantastica della città. Durante i giorni del festival e fino a metà settembre, le loro opere verranno affisse sui muri, nelle strade, al Mic creando una mostra itinerante da visitare passeggiando. Un Festival aperto a tutti, accessibile e inclusivo finanziato con la partecipazione a un bando del Ministero dell’Interno. Il vice sindaco Lorenzo Rossi ha parlato di un Festival dal valore culturale, artistico e turistico che parte dal Mic e si estende a tutta la città. Ambra Federici di Marchingegno, società che ha seguito il bando insieme all’Ufficio cultura, ha parlato di progetto per il rilancio del patrimonio cittadino, di allestimento museale con sistemi interattivi, mentre il direttore artistico Maicol&Mirco ha presentato i 4 personaggi che hanno partecipato alla residenza artistica ed ha aggiunto che il festival, gratuito, sarà capace di unire tutte le realtà cittadine. Nazzareno Cicchi, direttore dei musei, ha detto che si tratta di un festival iperculturale che tocca tante storie, adatto anche ai bambini e che sarà aperto da Elisabetta Pasqualini responsabile del museo Salce di Treviso, il 16 maggio. Carlo Aragrande, di Atomo studio, ha aggiunto che si è trattato di una sfida nel trovare gli strumenti per una comunicazione chiara. Marcello Iezzi