FestivaLiszt, numeri in crescita:: "Un’edizione di grande successo"

Si chiude con un bilancio più che positivo – spettatori in forte aumento, si abbassa la fascia di età, si eleva la qualità – il 22° FestivaLiszt, organizzato dalla Fondazione GMI con il sostegno dei Comuni di Grottammare, Ripatransone, i cui amministratori non nascondono la loro soddisfazione, e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli. "Oltre 1.500 spettatori, enorme risalto mediatico sui social e sui giornali, musica di grande qualità, grande partecipazione dei giovani", evidenzia il direttore artistico, Giuseppe Federico Paci. "Occasione eccezionale per rilanciare la città di Grottammare ed il territorio – afferma il vicesindaco Lorenzo Rossi, sorpreso e meravigliato della qualità delle proposte musicali – Momenti di grande intensità di un Festival che dà spazio ai giovani talenti e ai fuoriclasse della tastiera con risonanza internazionale. Momento prezioso del cartellone estivo, di valenza turistica. Una dimostrazione che la musica colta non è solo di nicchia". Stefano Fraticelli, presidente del Consiglio comunale di Ripatransone aggiunge: "Siamo contenti di aver ripreso la collaborazione con la Gioventù musicale, dopo l’esordio del 2003: era stracolmo, il teatro Mercantini, in ogni ordine e grado, per il sorprendente concerto del piccolo Alberto Cartuccia Cingolani, vero prodigio del pianoforte". "Sicuramente il ritorno nella suggestiva chiesa di Santa Lucia ha favorito il successo di pubblico – conclude Rita Virgili, presidente Fondazione GMI. Grandi nomi internazionali insieme all’astro nascente Arsenii Moon, vincitore del Busoni. Quest’ultimo mi ha confessato di aver sentito la magia dell’antica chiesa e l’affetto del caloroso pubblico, come mai prima, in questa estate ricca di date"". s.m.