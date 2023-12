Fiera di Natale, boom di presenze: c’è anche Natasha Stefanenko

Ascoli, 17 dicembre 2023 – Grande successo per la tradizionale Fiera di Natale di Ascoli. come ogni anno Maglioni natalizi, caldarroste, e regali per tutti. Dagli accessori per la casa all’abbigliamento, passando per la gastronomia, le decorazioni e l’artigianato.

Fiera di Natale ad Ascoli, boom di presenze (foto La Bolognese); nel tondo, Natasha Stefanenko (foto Facebook)

Per tutta la giornata di ieri le bancarelle hanno invaso il centro storico e così un fiume di persone, dal Piceno ma non solo, si è riversato tra le vie. Nonostante i tanti cantieri e la viabilità ridotta. Ambulanti da tutta Italia, con ogni tipologia di merce esposta tra le duecento postazioni.

Tra le tante presenze, in città anche l’attrice e conduttrice televisiva Natasha Stefanenko, in compagnia della Lega Abolizione Caccia di Ascoli. Con uno stand in piazza del Popolo, precisamente sotto la Loggia dei Mercanti, l’attrice ha collaborato per promuovere una delle iniziative dell’associazione: trovare famiglie adottive per cuccioli di cani e gatti recuperati da situazioni di abbandono o maltrattamenti. La splendida giornata, dove il sole non è sicuramente mancato, è stata perfetta poi anche per un giro in pista sul ghiaccio.

Per l’occasione, infatti, il ‘villaggio di Natale’ di piazza Arringo si è rivelato centrale: con i pattini ai piedi grandi e bambini hanno invaso la pista, in pieno stile natalizio. Le luminarie comunali, accese per l’occasione già nel primo pomeriggio, hanno poi generato un grande apprezzamento, come testimoniano i commenti dei visitatori: "Le più belle degli ultimi anni”, commenta sorridente Gabriella, cinquantenne ascolana in cerca di regali alla fiera.