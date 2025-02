Fondi con ’Benessere in Comune’

L’assessorato ai servizi sociali del comune di Acquaviva Picena ha partecipato ed ha vinto il bando a favore dei giovani d’età compresa fra i 7 ed 14 anni denominato ‘Benessere in Comune’. Con i finanziamenti ha rinnovato una stanza di fianco alla biblioteca comunale, che in futuro sarà utile per futuri progetti, dove si svolgono gli incontri con una dozzina di ragazzi del paese mirati allo svolgimento di attività di arte, cultura, giochi di società e laboratori manuali. Ieri è iniziato anche il Tiro con l’Arco. Ad occuparsi delle attività sono le cooperative Abilita e Veritates Splendor. "Sono momenti di condivisione e crescita, fondamentali per rafforzare il senso di comunità tra i giovani e stimolare la loro creatività. – affermano i vertici dell’amministrazione – Tanti ragazzi stanno scoprendo il piacere dell’arte, della cultura e della socializzazione. Li vogliamo ringraziare per l’entusiasmo e la passione".