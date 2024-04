"Fontane da riattivare senza spreco di acqua"

Il comune di Grottammare, con l’assessore Bruno Talamonti, vuole rimettere in funzione le fontane sparse sul territorio cittadino. Nei giorni scorsi sono state riattivate tre delle quattro fontane a giglio sul lungomare sud, la cui manutenzione è affidata a una ditta esterna del maceratese. La quarta ha bisogno del cambio della pompa e sarà rimessa in funzione nelle prossime settimane. Dopo anni è stata rimessa in funzione anche la fontana, sempre con ricircolo di acqua, che si trova all’interno della rotatoria di via Pertini sul lungomare a nord del ponte sul Tesino. Per il cambio della pompa, unitamente a quella di sollevamento del sottopasso di via Ballestra, che non erano più funzionanti, il comune ha speso circa 1.800 euro.

E’ stata programmata anche la riapertura della fontana di via Dante Alighieri, nel quartiere Ischia-Ascolani, anche quella ferma da molto tempo. Per riattivare anche la grande fontana nel parco 1° Maggio, la cui pompa è fuori uso da diversi anni, Bruno Talamonti spera in un avanzo di bilancio, poiché oltre alla fontana vi è un progetto per la sostituzione di vecchi giochi da installare nella stessa area verde, sempre frequentata da mamme con bambini. I problemi più seri, a ogni modo, riguardano la fontana di piazza S. Pio V e quella della cosiddetta piazza dell’Angioletto, entrambe nel centro abitato di Grottammare. "Con la crisi di acqua la Ciip ha deciso di chiudere le fontane che non hanno il circuito di ricircolo – ha precisato l’assessore Talamonti – Quella davanti alla Chiesa di S. Pio V è chiusa da circa tre anni, perché funziona ad acqua corrente e la stessa cosa accade nella storica fontana di piazza dell’Angioletto, dove, però, contiamo sulla collaborazione della Ciip per farla riaprire applicando, magari, un rubinetto a pedale, a terra, in modo che possa essere utilizzata per bere".

Marcello Iezzi