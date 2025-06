Francesco Maio verso la conferma con l’Atletico Ascoli

Potrebbe essere l’attaccante Francesco ‘Checco’ Maio la prima conferma per la nuova stagione dell’Atletico Ascoli. Il centravanti di Benevento che il 30 luglio compirà 32 anni, vive ad Alba Adriatica assieme alla moglie Alessandra Amato con cui si è unito in matrimonio lo scorso anno. Maio ha dato il suo contributo in questa stagione con 8 reti e tre assist, ma sicuramente ci si aspettava qualcosa di più dall’ex ‘bomber’ dello United Riccione, del Notaresco e del Pineto. Con lo United Riccione ne aveva realizzate 10, mentre con il Notaresco addirittura 15. Cresciuto nel settore giovanile del Varese, ha esordito in Serie C con il Rimini realizzando 3 reti. In Serie D ha indossato poi le maglie di Sorrento, Asti e Porto Sant’Elpidio dove con 15 gol si è guadagnato di nuovo un’opportunità tra i professionisti. Nel 2020-21 si è infatti trasferito a Piacenza in Serie C dove ha messo a segno 3 reti. Nella stagione 2022-23 ha vinto Campionato e Coppa Italia con il Pineto contribuendo in maniera decisiva con le sue 10 reti. Insomma, sempre in doppia cifra in Serie D. ‘Checco’ Maio è stato bloccato quest’anno da alcuni acciacchi fisici che ne hanno limitato il rendimento soprattutto in zona gol. Generoso nei recuperi, prezioso in difesa, ha comunque ‘suonato’ spesso la carica sia in campo che negli spogliatoi ed è certamente un elemento da non perdere. E soprattutto si è caricato tutto il peso dell’attacco dopo la partenza di Jonathan Ciabuschi ceduto in prestito all’Ascoli Calcio in Serie C. Maio ha già fornito un indizio social sulla sua volontà di rimanere all’Atletico Ascoli. Ha infatti pubblicato una foto mentre si allena all’Officina dello Sport dei professori Nazzareno Salvatori e Nicola Silvaggi, mentre ha già iniziato la preparazione atletica assieme a Mauro Iachini, preparatore proprio dell’Atletico Ascoli. Francesco Maio si starebbe allenando quotidianamente per farsi trovare pronto.

Valerio Rosa