Franchi: "Il Pd piceno ha preferito Ricci". Trenta: "Solo l’inizio"

"Sono contento del mio risultato, tenuto anche conto dei mezzi limitati e del fatto che non ero nemmeno ‘portato’ molto dalla federazione picena del Partito Democratico, che ha puntato su Ricci". Michele Franchi non andrà a Bruxelles dove avrebbe voluto perorare la causa delle zone terremotate del centro Italia. "Vuol dire che da adesso il mio compito sarà pungolare chi è stato eletto, Matteo Ricci, Alessia Morani e lo stesso Nicola Zingaretti; dovranno farsi carico di fare in modo che l’Europa continui a sostenere e, anzi, aumenti il sostegno alla ricostruzione". Di voti nelle Marche il sindaco di Arquata ne ha presi 6.537, piazzandosi quarto dietro a Matteo Ricci (51.916), Alessia Morani (16.420) e Ely Schlein (15.957), precedendo Nicola Zingaretti (6.526). Rimanendo nelle Marche Carlo Ciccioli ha ottenuto 25.869 voti, secondo in Fratelli d’Italia solo a Giorgia Meloni (76.205). Sempre in Fdi, Francesco Torselli ha ottenuto 2.965 preferenze.

Umberto Trenta ha avuto 1.020 preferenze piazzandosi quarto nella lista ’Azione siamo europei’. "La mia candidatura è stata volta a scaldare i motori e stringere accordi importanti in vista delle elezioni regionali, vero obiettivo" commenta Trenta. "Il mio progetto comincia adesso e vedrete che ci saranno belle sorprese". Franchi ha dovuto fare i conti con le indicazioni che in provincia di Ascoli erano indirizzate su Ricci che, ad esempio, ha ottenuto un voto plebiscitario a Force, mentre la stessa cosa è comunque accaduta all’inverso ad Arquata dove Franchi ha fatto il pieno. "Sono contento del mio risultato elettorale; sono il primo del Pd in Ascoli città. Prendere oltre 6.500 voti nelle Marche partendo praticamente per ultimo è soddisfacente" commenta Franchi. "Arquata, Acquasanta e Montegallo hanno risposto bene, come complessivamente la zona montana e altre parti della regione. Va tenuto conto che non ho avuto i mezzi che avevano Ricci e gli altri e – afferma Franchi – è mancato il pieno sostegno della federazione picena del Pd, orientata su Ricci".

Franchi torna ora a concentrarsi sul suo ruolo di sindaco di un territorio terremotato. "La ricostruzione pubblica ad Arquata è in corso e sarà ancora lunga. Stanno andando a gara progettazione e quindi lavori per le frazioni di Trisungo e Tufo, a fine mese sarà la volta di Arquata capoluogo che è fondamentale essendo un appalto integrato; stiamo cercando di risolvere alcuni problemi su Vezzano. Procede anche la ricostruzione privata tanto che – conclude Franchi – molta gente sta iniziando a uscire dalle casette e rientra nelle proprie abitazioni".

Peppe Ercoli