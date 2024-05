Furti, i sindaci chiedono fondi per le telecamere

Dopo l’ondata dei furti in Vallata i sindaci corrono ai ripari cercando di installare nuove telecamere. I sindaci dei comuni di Castel di Lama, Castignano, Montemonaco e il vice sindaco di Spinetoli si sono riuniti ieri in Prefettura per discutere i progetti per l’ammissione ai finanziamenti di videosorveglianza. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza ha espresso parere favorevole. Adesso spetta di capire come i progetti verranno finanziati. Nei mesi scorsi, a seguito dei raid dei ladri, che avevano messo a ferro e fuoco la Vallata, in particolar modo Spinetoli, Colli e Castel di Lama, era stata convocato dal Prefetto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’incontro era stato sollecitato dal presidente dell’Unione dei Comuni Alessandro Luciani, dopo una riunione pubblica a Spinetoli, durante la quale era emersa tutta la preoccupazione dei cittadini a seguito dei numerosi furti.

m.g.l.