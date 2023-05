Gli attori della serie ’Mare Fuori’ alla mostra al Forte Malatesta

In occasione del finissage della mostra ‘Tra luci e ombre. Tracce di vita dal carcere’ in programma al Forte Malatesta fino all’11 giugno, è prevista ad Ascoli la presenza degli autori e di alcuni attori dell’amatissima serie televisiva ‘Mare Fuori’. Saranno protagonisti, insieme a personalità politiche, civili e religiose, dell’ultimo appuntamento della rassegna cinematografica ‘Fuori dal carcere, lo sguardo oltre l’errore’ organizzata, collateralmente all’esposizione nella struttura museale di via delle Terme, dal circolo ‘Cultural-mente Insieme’, ‘Ascoli musei’ e Comune con il contributo e il sostegno della Fondazione Marche Cultura. Prima, però, di accogliere in città una parte del cast di ‘Mare Fuori’, la rassegna, che propone una riflessione sul mondo dei penitenziari italiani e sulle condizioni dei detenuti, prevede altri due appuntamenti. Il primo domenica, alle 18, al Forte Malatesta, con il giornalista di Rai 3 Radio, Steve Della Casa che dialogherà con Francesco Gesualdi. La serata continuerà al cinema Piceno, alle 21, con la proiezione del film ‘Grazie ragazzi’ di Riccardo Milani con Antonio Albanese, Vinicio Marchioni e Fabrizio Bentivoglio. La rassegna prosegue domenica 4 giugno, alle 18, al Forte Malatesta, con la visita al museo del cinema e del territorio e la presenza dell’attore Roberto De Francesco, che torna nella città dove ha avuto inizio la sua corriera con la partecipazione alla pellicola ‘Il Grande Blek’ di Giuseppe Piccioni. Roberto De Francesco è tra i protagonisti di ‘Ariaferma’ (2021) di Leonardo Di Costanzo, che verrà proiettato alle 21, al cinema Piceno. Info: 0736298213.

Lorenza Cappelli