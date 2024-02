"Grottammare assente ai maggiori eventi". Esplode la polemica

La città di Grottammare non era presente alla BIT di Milano, borsa internazionale del turismo e non era presente alla TTG fiera internazionale del turismo e dell’ospitalità di Rimini. Due assenze che sono state rilevate dalla minoranza "Grottammare c’è". "Dopo una stagione turistica deludente e un pessimo lavoro di pianificazione strategica, arriva l’ennesimo atto autocelebrativo, di riconferma di Grottammare nel club dei Borghi più belli d’Italia, che cela in maniera non troppo velata la necessità di colmare le pesantissime assenze alle maggiori manifestazioni di promozione turistica, a livello nazionale e internazionale – scrive in una nota Marco Sprecacè - Non solo Milano, ma anche a Rimini, Grottammare assente. Non pervenuta alla 60esima edizione del TTG Travel Experience, fiera internazionale del turismo e dell’ospitalità. Gli aspetti rilevanti del Piano Strategico di sviluppo del Turismo (PST) sono: integrazione, cooperazione istituzionale e partecipazione. Parole spesso utilizzate in campagna elettorale, ma poco applicate nell’azione concreta.