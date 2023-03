I 100 anni della Samb: "Città rossoblù"

A vedere quanta parte delle nuove generazioni sia appassionata di Samb, non sembrerebbe essere passato un secolo dalla nascita della società. Eppure è così: il 4 aprile 2023 i rossoblù spegneranno cento candeline e per l’occasione la nuova associazione delle glorie, Samb Legend, ha organizzato una serie di piccole ma divertenti iniziative che testimoniano quanto sia forte il legame fra squadra di calcio e tessuto sociale. Iniziative che sono state presentate ieri mattina all’ex Cinema delle Palme da Remo Croci, Maurizio Simonato e Bruno Ranieri. Subito dopo l’affettuoso saluto di Paolo Beni tramite collegamento telefonico, il gruppo è passato ad esporre le attività programmate. "In primis distribuiremo 30mila tovagliette della Samb ai locali della città – illustra il grande Maurizio Simonato - nonché 2mila magliette recanti il logo del centenario. Ma il pezzo forte saranno i due concorsi che verranno lanciati per l’occasione: il primo s’intitola ‘Disegna la tua Samb’ e sarà aperto a tutti: le opere migliori, a giugno, saranno premiate da una commissione presieduta da Carlo Gentili".

Non finisce qui. "Il secondo invece si chiama ‘Colora di rossoblù la tua vetrina’, ed è dedicato a locali e negozi della città, che invitiamo a esporre proprie creazioni a tema – afferma ancora Simonato – Per il 4 aprile ci aspettiamo di vedere una San Benedetto interamente in rossoblù". Insomma, si tratta di un invito esplicito, rivolto a tutti i sambenedettesi, ad indossare i colori della città. Il giorno del centenario, alle 10, gli ex calciatori andranno in visita al Ballarin, dopodiché si recheranno all’Hotel Calabresi per il pranzo e, a partire dalle 16, per l’incontro in cui verranno premiati i locali e consegnate le magliette. Nell’occasione, verrà proiettato il docufilm ‘Per sempre rossoblù’, che contiene una vera e propria chicca per gli esperti: la famiglia Costantini, infatti, ha rinvenuto il filmato di una partita della Samb giocata negli anni ’50 al Ballarin. Si tratta, ovviamente, di un reperto storico inedito, in grado di raccontare usi e costumi di un mondo che non esiste più, se non nel cuore della tifoseria. Assieme al documentario, infine, l’associazione ha deciso di preparare un libro intitolato ‘Samb, un amore infinito’. "Il mio saluto e ringraziamento – ha concluso Ranieri – va ai dirigenti, ai segretari, agli allenatori che hanno collaborato per fare diventare grande questa maglia. La passione che abbiamo avuto per questa squadra non si può estinguere".

Giuseppe Di Marco