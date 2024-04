I lavori alla scuola accendono la campagna elettorale

I lavori di riqualificazione del plesso scolastico di Cupra Marittima accendono la campagna elettorale. Il comitato "Cupra per tutti", guidato dal candidato sindaco Mario Pulcini (foto), in una nota scrive: "Abbiamo riscontrato grande preoccupazione da parte delle famiglie che si sono rivolte a noi per denunciare una situazione di grave incertezza. Ad oggi non si conosce alcun progetto definitivo, così come non esiste alcuna certezza per un eventuale inizio dei lavori. Docenti ed alunni che frequentano l’istituto professionale cuprense temono di doversi trasferire in maniera definitiva presso altri comuni e molte famiglie hanno già deciso di iscrivere i propri figli presso istituti situati nei comuni limitrofi. Intorno ad un progetto di così grande importanza ci si sarebbe aspettato un coinvolgimento dei cittadini, così come una comunicazione chiara e trasparente su tutto l’iter intrapreso per realizzare la nuova scuola. Le famiglie hanno il diritto di sapere, dove saranno trasferiti i propri figli, come sarà gestito il servizio mensa.