I robot rischiano di annullare i posti di lavoro

Si parla molto in questi ultimi anni di intelligenza artificiale perché è entrata nella nostra vita senza che ce ne accorgessimo. Al momento, esistono molte IA specialistiche, limitate a uno scopo specifico e con una limitata libertà d’azione. Non esiste ancora, benché sia allo studio, l’Intelligenza Artificiale Generale che consentirà ai robot di fare qualsiasi cosa, esattamente come noi. La forma più evoluta di IA si chiama Chat GPT, un sito che ha la capacità di scrivere testi, comporre canzoni, creare playlist e molte altre cose. L’IA, come tutte le cose, ha dei vantaggi e degli svantaggi; uno dei vantaggi è la capacità di svolgere un lavoro in modo efficiente e rapido, e di conseguenza il miglioramento della qualità del lavoro in molti settori, come la medicina, la ricerca scientifica, l’agricoltura e la produzione industriale. Ma d’altro canto ci sono anche numerosi svantaggi, ad esempio il rischio di "mangiarsi" un numero indefinito di posti di lavoro. L’IA può per esempio automatizzare compiti che in precedenza erano eseguiti da lavoratori umani, una preoccupazione nei settori in cui il lavoro manuale è ancora prevalente.