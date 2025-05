I vincitori dei premi editoriali scelti da ’I luoghi della scrittura’

Gli assegnatari dei premi editoriali promossi dall’Associazione culturale I Luoghi della Scrittura di San Benedetto per l’anno 2025 sono HarperCollins Italia, in persona della editor Sabrina Annoni, per il ’Riconoscimento alla Casa Editrice’, Alice Di Stefano, direttrice editoriale della Fazi, per il ’Premio Nazionale all’Editor’, Filippo Capobianca, autore del libro ’Le supernove non fanno rumore’, edito da Baldini+Castoldi, per il ’Premio Giovane Promessa della Letteratura Nazionale’.

Gli annunci dei nomi dei vincitori sono stati effettuati dal Presidente dell’associazioe, Mimmo Minuto e dal Segretario Silvio Venieri, in rappresentanza dell’Associazione I Luoghi della Scrittura, domenica nell’ambito della presentazione degli eventi culturali della Regione Marche, nel padiglione al Salone Internazionale del Libro di Torino.

Nell’occasione, Mimmo Minuto e Silvio Venieri hanno dialogato con Alice Di Stefano, vincitrice del ’Premio Nazionale all’editor’ 2025, l’editore Elido Fazi, fondatore dell’omonima casa editrice, Claudio Damiani, poeta, autore da ultimo del volume ’Rinascita’, edito dalla Fazi editrice.

Stefania Mezzina