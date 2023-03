Il cartellone delle Energie

Il comune di Grottammare ha deciso di partecipare ad alcune importanti coproduzioni di spettacoli che si terranno prossimamente al Teatro delle Energie, luogo sempre più vivo e fucina di continue rappresentazioni. La prima collaborazione sarà con il Rotary Club di San Benedetto per uno spettacolo a favore dell’Asd "Tangoteca". Lo spettacolo si chiama "Napulecantanno" ed andrà in scena domenica 26 marzo. Il 16 aprile, invece, il Comune parteciperà alla coproduzione dello spettacolo "Una sera a teatro", promosso dal comitato territoriale del CSI di San Benedetto. Si tratta di uno spettacolo di beneficienza a favore dell’associazione "Hozho", "Noi donne…come prima" Odv di Ascoli con il supporto delle donne con il cancro al seno. Il 28 giugno sarà coprodotto lo spettacolo di beneficienza "Night Forever" promosso da "Mus.e" a favore della cooperativa sociale "Lavoro per", a sostegno delle persone autistiche.