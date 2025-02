Il commosso addio a Paolo Corsi, ucciso in Tunisia

Nel Duomo di Ripatransone nel primo pomeriggio di ieri è stato dato l’ultimo saluto al professor Paolo Corsi, 73 anni, ucciso durante una rapina a Sousse, in Tunisia, dove il docente in pensione, che da oltre 40 anni risiedeva a Roma, aveva acquistato una seconda casa per trascorrere alcuni periodi dell’anno. L’omicidio è avvenuto la notte tra il 20 e il 21 di gennaio e non è stato facile per i nipoti riportare la salma a casa. E’ stato un lungo lavoro con la collaborazione dell’impresa di pompe funebri Nucci di San Benedetto e la ditta corrispondente tunisina con la disponibilità di Consolato italiano e Farnesina. Parenti, amici e membri dell’amministrazione comunale si sono stretti al dolore dei familiari: il fratello della vittima, professor Mariano, ex preside della locale scuola Media, che con la moglie abita a Ripatransone dove risiede anche uno dei nipoti, mentre l’altro nipote abita e lavora a Martinsicuro. Entrambi hanno svolto tutto l’iter di competenza della famiglia. Dopo il rito funebre, celebrato dal parroco don Nicola, la salma è stata trasportata nel cimitero di San Benedetto, dove il 30 marzo sarà cremato. Il feretro era rientrato dalla Tunisia martedì scorso.