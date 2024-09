Il patto tra Comuni per gli eventi: c’è Manuela Arcuri

Un avvenimento storico per l’area montana dei Sibillini. Per la prima volta, infatti, otto comuni del territorio, delle province di Ascoli e Fermo, si uniscono per promuovere insieme le proprie manifestazioni autunnali. Si tratta di Comunanza, Amandola, Montefalcone, Smerillo, Santa Vittoria in Matenano, Rotella, Montemonaco e Montedinove. Nasce, allora, ‘Autunno nei Sibillini’, una vera sinergia per la promozione, la comunicazione e il marketing turistico di un territorio intero, e non solo di ogni singolo comune. La presentazione ufficiale si svolgerà domani pomeriggio alle 18, all’auditorium di Comunanza: ogni sindaco presenterà uno o più eventi che si terranno in questa stagione nel proprio paese. Ospite speciale e straordinario, nel ruolo di madrina dell’evento, sarà l’attrice Manuela Arcuri.

Matteo Porfiri