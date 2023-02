"Il Pd riparte da Castel di Lama" In centinaia per l’assemblea

"Il Pd riparte da Castel di Lama". Lo annuncia entusiasta il segretario provinciale Francesco Ameli: "L’assemblea provinciale per il nuovo Partito democratico, di giovedì sera si è aperta con una straordinaria partecipazione. Nella sala consiliare di via Carrafo erano presenti centinaia di persone. Si è ritrovata la comunità democratica, che getta nuove basi". Il confronto pone le basi politiche del nuovo partito che uscirà dal congresso dem. "Con i congressi di circolo inizia il percorso del nuovo Pd. Un partito contemporaneo e a servizio della comunità. C’è stato il confronto delle quattro mozioni, dei quattro segretari che verranno votati nei circoli fino al 12 febbraio e ancora di più perché il dialogo si è arricchito dalla presenza delle due candidate alla segretaria regionale: Michela Bellomaria e Chantal Bomprezzi. Rimarco che il Pd è unito da valori fondamentali: lavoro, ambiente, economia e ogni candidato ha discusso dei propri valori, della propria visione e di come dovrà funzionare il partito nel futuro. Sono felice – conclude Ameli – perché questa straordinaria presenza non era scontata. Fino a domenica ci saranno i congressi di circolo solo per i candidati al nazionale e poi dal 26 febbraio si voterà dalle 8 alle 20 e potranno votare i due candidati nazionali che avranno avuto più consensi nei circoli e le due candidate regionali Bellomaria e Buonprezzi".

m.g.l.