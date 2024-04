Il piromane torna in azione

L’allerta meteo per il forte vento era stata diramata con largo anticipo e il piromane non si è lasciato sfuggire l’occasione. Intorno alla mezzanotte tra martedì e mercoledì ha appiccato un incendio in contrada Sant’Andrea di Cupra Marittima, zona dove, da circa un decennio, opera l’inafferrabile piromane che ha appiccato decine di incendi. L’altra notte le fiamme, alimentate dal vento, hanno interessato entrambi i lati della strada che solca la collina fino a collegarsi con la provinciale Cuprense. Scattato l’allarme per opera di passanti e residenti, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che in breve tempo hanno messo la situazione sotto controllo, nonostante le folate di vento caldo che sferzavano la collina. Da diversi mesi che il presunto piromane era inattivo e sembrava che, divenuto fra i principali sospettati, avesse deciso di non correre ulteriori rischi.