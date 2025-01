Il prof Preterossi per la rassegna ’La visione e l’enigma’

Sarà Geminello Preterossi ordinario di Filosofia del diritto all’Università di Salerno e direttore scientifico dell’Istituto Italiano Studi Filosofici di Napoli, l’ospite del quarto incontro della rassegna La visione e l’enigma venerdì prossimo alle ore 16 a San Benedetto, nell’Auditorium per ’Cosmo-politica-mente’.

Si tratta di una manifestazione che, organizzata dall’Associazione Blow up di Grottammare, affronta i rapporti tra cinema e filosofia. Attraverso alcuni film le ragazze e i ragazzi del Liceo Classico Leopardi di San Benedetto e dell’Istituto Aeronavale Locatelli di Grottammare, esploreranno gli aspetti più problematici e stimolanti della questione mettendo in evidenza le varie declinazioni del nostro rapporto con l’ambiente e con il cosmo, coordinate da una ex alunna del Classico Irene Macchiati, attualmente iscritta al corso di laurea in Filosofia all’Università di Bologna.

Affascinanti saranno anche stavolta i consigli di lettura di Eleonora Tassoni della libreria Rinascita di Ascoli.