Inaugurazione della rassegna ‘Art in Progress’

Il Comune di Monte Vidon Corrado e il Centro studi Osvaldo Licini in collaborazione con le Accademie di Belle Arti di Frosinone e Macerata, promuovono la seconda edizione della rassegna ‘Art in Progress’, che è stata inaugurata ieri pomeriggio. Per l’occasione è stata aperta la collettiva di quattro artiste emergenti: Claudia Loreti e Veronica Neri per l’Accademia di Frosinone a cui si aggiungono Eleni Kougioumoutzaki e Nicla Scalera dell’Accademia di Macerata. Il titolo della mostra, curata da Marino Capretti e Loredana Finicelli, è ‘Vive! Atti di esistenza’ e fa rifermento ad un atto di volontà che si manifesta come espressione e affermazione di abitare la vita che si mette in dialogo con la mostra in corso ‘Luigi Toccacieli. Effimera essenza’ inaugurata il 4 marzo. Quattro artiste con quattro visioni dell’arte: Claudia Loreti con l’alternanza e la sovrapposizione del ricamo e del disegno, cerca l’integrazione delle due tecniche per legare passato e presente. C’è Veronica Neri che indaga la natura organica dell’esistenza realizzando opere sperimentali. Si aggiunge Eleni Kougioumoutzaki che si avvale di simboli e vivaci colori per dar forma ad una rappresentazione, tra caos e stabilità, dei propri ricordi d’infanzia e della propria essenza. Infine, Nicla Scalera che attraverso il supporto video e il materiale fotografico, sull’azione terapeutica dell’arte, ma anche sulla narrazione quotidiana del disagio. L’esposizione sarà visitabile fino al 25 aprile il sabato e domenica con orario 16- 19. Per informazioni contattare il numero 334-9276790.

a.c.