Incidente A14, muore a 27 anni a San Benedetto del Tronto

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 5 maggio 2023 – Nuovo incidente mortale sull’autostrada A14 nella zona dei cantieri in prossimità delle gallerie in territorio di San Benedetto.

E’ accaduto intorno alle ore 19 e vi ha trovato la morte una ragazza di 27 anni nata a San Benedetto, residente ad Altidona. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori della Potes-118 del Madonna del Soccorso, i vigili del fuoco di San Benedetto, le pattuglie della polizia autostradale e il personale della Direzione di Tronco di Pescara Autostrade per l’Italia.

Il 118 ha anche inviato l’eliambulanza per soccorrere la giovane donna ma non è stata fatta scendere poiché i sanitari avevano già verificato il decesso avvenuto sul colpo.

La viabilità è rimasta bloccata con code chilometriche in direzione Ancona, con uscita obbligatoria al casello di San Benedetto. Secondo i primi accertamenti, la ragazza alla guida della sua Volkswagen Up, diretta verso sud, nell’affrontare lo scambio di carreggiata, secondo Autostrade per l’Italia i lavori sono correttamente segnalati per l’ammodernamento della galleria Croce di San Benedetto, ha invaso la carreggiata opposta schiantandosi frontalmente con un camion che stava transitando dalla direzione opposta.

Subito dopo i rilievi del tragico sinistro, la Procura della Repubblica di Ascoli ha autorizzato la rimozione della salma che è stata composta nell’obitorio dell’ospedale di San Benedetto. La carreggiata nord è rimasta chiusa per circa due ore. Si tratta della decima vittima nella zona delle gallerie in circa due anni.